La grande mosquée sublimée dans "Noor, l’édifice du Grand-Chemin mis en lumière"

« Noor L’édifice du Grand-Chemin » est un ouvrage d’une centaine de pages ponctuées de magnifiques photographies, de calligraphies et de poèmes. Il a été lancé le 11 mai 2022 à la Salle Karé d’Or à Saint-Denis, par l’Association Islam Sounnate Djamatte (AISD), qui assure la gestion de la mosquée, en présence de son président Igbal Ingar, des contributeurs et des généreux mécènes, entre autres distingués invités. L’objectif de ce lancement est de rendre hommage aux 117 années d’histoire de cette mosquée, espace incontournable du centre dionysien.



La grande mosquée de Saint-Denis est considérée comme une œuvre d’art, une icône du Grand-Chemin. L’idée d’en faire l’étoile d’un beau-livre vient d’Alçay Idriss Mourouvaye, l’un des contributeurs, dont l’âme artistique a été éblouie par de magnifiques photographies prises par Ibrahim Mulin, lors des célébrations des 100 ans de la mosquée en 2005 et des travaux de rénovation qui se sont déroulés de 2017 à 2020.



« Noor, L’édifice du Grand-Chemin » a été conçu comme un livre d’art centré sur la beauté de l’édifice. À travers les photos, nous avons l’occasion de voir l’évolution de la mosquée entre 1905 et 2020. Elle représente aussi l’occasion de rendre hommage aux fondateurs depuis la fin du 19e siècle et des présidents de l’AISD, qui se sont succédé de 1947 à ce jour. La mosquée Noor-e-Islam est bien plus qu’un lieu de culte, c’est aussi un espace social d’échanges et de rencontres qui participe grandement à la structuration de la ville de Saint-Denis et rayonne sur l’ensemble de notre pays », soutient Igbal Ingar.



La première mosquée de France, Noor-e-Islam, ouvrait ses portes au 111 de la rue du Grand-Chemin, un 28 novembre 1905 à Saint-Denis. Elle aura connu quelques travaux d’extension et de rénovation à la suite d’un grand incendie en octobre 1974, et se dresse aujourd’hui fièrement au cœur de la capitale comme un véritable trésor architectural pour la communauté musulmane. S’étendant sur une superficie de 2000 m2, l’édifice compte aujourd’hui trois salles de prières dont une réservée aux femmes, des bassins d’ablution, et comprend des matériaux nobles et une architecture d’exception.



Pour Mario Serviable, président du Fonds Régional d’Art Contemporain de La Réunion, « la mosquée de Saint-Denis est aussi une œuvre d’art, un volume pour témoigner de la sensibilité et de la dextérité de l’Homme. L’édifice cultuel est inséré dans le tissu bâti et fait corps, comme la cathédrale et les temples, avec la ville. »



Ce beau-livre a été imprimé en 1 000 copies. Celles-ci seront offertes, gratuitement, aux membres, aux personnalités visitant l’édifice, aux officiels ainsi qu’aux amis de la mosquée, grâce à la générosité de divers donateurs et mécènes.



« L’AISD saisit cette occasion pour exprimer sa profonde reconnaissance à tous les donateurs qui ont contribué au financement de cet ouvrage, notamment le Fonds de Dotation des Mascareignes, la famille Osman Molla et la Fondation Issop Ravate, mais aussi l’Association Culturelle Musulmane de Saint-André (ACM) pour avoir assuré la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet. Nous souhaitons aussi dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre, à la réalisation de cet ouvrage qui se veut être, non seulement, une ode à la première mosquée de France, mais aussi un patrimoine historique et artistique pour les générations futures », conclut le président de la mosquée, précisant que ce livre n’est pas un ouvrage historique ou documentaire sur l’organisation du culte ou de la vie de la communauté musulmane dionysienne.