La gendarmerie se mobilise pour les personnes isolées avec l'opération "le sourire doit passer" La compagnie de gendarmerie de Saint Paul a pris l'initiative de lancer l'opération "Le sourire doit passer" au profit des personnes isolées et plus particulièrement des personnes qui sont dans des EPHAD et maisons de retraite.





Afin de rompre l’isolement que vivent actuellement les personnes vivant le confinement dans les EHPAD, les maisons de retraite ou les hôpitaux, la compagnie de gendarmerie de Saint Paul lance l'opération "Le sourire doit passer".



L’objectif est d’inciter les petits et les grands à écrire des lettres, envoyer des photos ou faire des dessins pour égayer le quotidien de nos gramounes durant le confinement.



Si vous souhaitez participer à cette action de solidarité, vous pouvez envoyer votre lettre ou votre dessin à l’adresse suivante : cgd.st-paul+operationdessins@gendarmerie.interieur.gouv.fr Nicolas Payet Lu 64 fois