La gendarmerie retire 6 permis et place un jeune homme en garde à vue

Le week-end a encore été meurtrier sur les routes de l’île. Un bilan qui aurait pu être plus lourd sans la présence des gendarmes qui ont relevé 9 conduites sous l’empire de l’alcool et 6 conducteurs sous l’effet des stupéfiants. Un jeune homme de 19 ans a été placé en garde à vue, tandis qu’un autre homme a forcé le barrage dressé par les militaires. Par NP - Publié le Lundi 28 Décembre 2020 à 07:06 | Lu 2772 fois

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU WEEK-END DU 26 AU 27 DÉCEMBRE 2020 :



RISQUE ACCIDENTOGÈNE:

Le Week-end a été une nouvelle fois endeuillé par un drame de la route. Dans la nuit de samedi à 00h40, sur la RN1, secteur Etang Salé, un piéton imprudent, qui semble t-il, faisait du stop, assis sur la chaussée non éclairée, au niveau du zébra, de la voie d'insertion de la ZAC des sables et de la RN1, en direction de ST Pierre a été percuté par un automobiliste, qui a pris la fuite, en abandonnant son véhicule à la prochaine sortie. Rapidement identifié, le conducteur, défavorablement connu, qui circulait sans permis de conduire, a été placé en garde à vue pour répondre des faits d'homicide involontaire et délit de fuite...

C'est le 5ème piéton mortellement blessé en ZGN pour l'année 2020 (9 pour 2019).

Le bilan des tués pour la zone gendarmerie est désormais de 29 tués (+4).



BILAN DES CONTRÔLES ROUTIERS :

Tout au long du week-end, des contrôles routiers ont été menés par les militaires de l'EDSR SOI, en vue de lutter contre les comportements à risques.

NOMBRE DE SERVICES EFFECTUES : 14

NOMBRE TOTAL D'INFRACTIONS RELEVÉES : 30

NOMBRE DE CONDUITES SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE : 9

NOMBRE DE CONDUITES SOUS STUPÉFIANTS : 6

NOMBRE DE VITESSES RELEVÉES : 2 avec interception.

NOMBRE USAGE TÉLÉPHONES / DISTRACTEURS : 3

NOMBRE DÉFAUT DE PERMIS : 2

NOMBRE DÉFAUT ASSURANCE : 1

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 5

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS DE CONDUIRE : 6

NOMBRE DE FOURRIÈRE ADMINISTRATIVE : 1

NOMBRE DE GARDE À VUE : 1

NOMBRE DE REFUS D'OBTEMPÉRER : 1 (identifié)



FAITS PARTICULIERS :

Une opération coordonnée, portant sur la thématique des "conduites addictives" a été menée par les brigades motorisées de ST Paul et Rivière ST Louis, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 décembre 2020, de 22h00 à 02h00, sur le secteur de Savannah. Au total, 13 infractions graves génératrices d'accidents ont été relevées, dont 5 alcoolémies et 4 conduites sous stupéfiants.

A 00H40, il a été procédé au placement en garde à vue, d'un conducteur de 19 ans, qui circulait sur la RD 4, sans être titulaire du permis de conduire, après avoir consommé des stupéfiants et tenté d'usurper son identité. Ayant fait l'objet d'une mesure de mise en fourrière administrative, le véhicule utilisé qui appartient à son frère ainé, n'est pas assuré, le contrôle technique est périmé et le certificat d'immatriculation n'a pas été établi au nom du nouveau propriétaire...Au cours de ce même, service, un automobiliste a forcé le poste de contrôle, en réalisant un refus d'obtempérer. Identifié, le conducteur encourt 1 an d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende.





