Société La gendarmerie retire 10 permis de conduire ce week-end

L'escadron départemental de sécurité routière a mené des contrôles tout au long du week-end. Les 17 motocyclistes engagés dans plusieurs opérations de contrôles ont relevé 125 infractions graves génératrices d'accident:

27 alcoolémies dont 9 délictuelles avec le taux le plus élevé à 1.04 mg litre d'air expiré. Un jeune conducteur contrôlé avec un taux de 0.53 mg. Au regard de son statut cet usager ne devait pas dépasser 0,09 mg. Son permis a été retiré sur le champ et il perdra 6 points.

4 défauts d'assurance et 1 défaut de permis ont également été constatés

25 dépassements de la vitesse avec interception des usagers. Les trois véhicules banalisés équipés de radar embarqué ont sillonné les routes de l'île et ont relevé 45 infractions. Par ailleurs, les motards de la Rivière Saint Louis renforcés par les gendarmes de la Brigade de Saint Joseph ont effectués en fin après midi entre 17 et 19 heures en agglomération de cette même commune un contrôle de l'alcoolémie: 8 infractions relevées et 1 conduite sous emprise de produits stupéfiants

Au total 10 permis de conduire qui ont été retirés ce WE

Fort heureusement, le bilan de l'accidentalité pour ce soir demeure contenue. Ainsi sur les 12 accidents survenus au cours des deux nuits écoulées, seules 4 infractions pour conduite sous l'emprise de l'alcool ont été relevées et seules les conséquences matérielles sont à déplorer. L.G Lu 119 fois





