A la Une . La gendarmerie relève 111 infractions après un week-end de sécurisation

Suite à la série noire sur les routes, les forces de l’ordre ont multiplié les contrôles routiers ce week-end. Les gendarmes ont quadrillé l’Est de l’île samedi soir, et pratiqué des contrôles dans l’Ouest. Au total, 111 infractions ont été relevées, dont 18 ont abouti à une rétention de permis de conduire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 06:13

Le communiqué :



Samedi soir, de 21h00 à 00h00, sur le secteur Est de l’île, les gendarmes de la compagnie de Saint- Benoit, renforcés par les motocyclistes de la B.Mo de St-Benoit, ont déployé un dispositif déconcentré de contrôle de flux, sur différents points jouxtant la RN 2, ayant pour objectif les infractions graves génératrices d’accidents. Au bilan, 38 infractions ont été constatées parmi lesquelles : 9 conduites sous emprise de l'alcool, 2 conduites sous emprise de stupéfiants, 1 refus d'obtempérer, 3 défauts d'assurance, 1 défaut de permis de conduire, 7 défauts de contrôle technique, 3 excès de vitesses en agglomération, 1 usage de stupéfiants et 9 non-respects du couvre-feu.



Dans le même temps, sur le secteur Ouest, les motocyclistes des B.Mo de Saint-Paul et de Rivière-Saint-Louis ont effectué un contrôle ciblant les addictions sur la commune éponyme. Plusieurs infractions ont été constatées, dont 5 alcoolémies et une conduite sous l’emprise de stupéfiants. Deux infractions délictuelles concernaient le pilote d’une motocyclette et celui d’un cyclomoteur. Les 2 deux-roues ont été mis en fourrière comme 10 autres véhicules au cours du week-end.



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 21

NOMBRE D’INFRACTIONS : 111

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 18



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 22 Dont 14 délictuelles



NOMBRE DE CONDUITES SOUS STUPÉFIANTS : 4

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 35 dont 12 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUTS D’ASSURANCE : 4

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 5

NOMBRE DE VITESSES : 7 dont 5 avec interception

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 2

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 12

NOMBRE NON-RESPECT PRIORITÉ : 15

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 6

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 18

NOMBRE PNEUMATIQUES USAGE : 2

NOMBRE NON-RESPECT LIGNE CONTINUE : 2

NOMBRE de NUISANCES / BRUIT : 1

NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER : 1

NOMBRE USAGE DE STUPÉFIANTS : 1

NOMBRE NON-RESPECT COUVRE-FEU : 9



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité