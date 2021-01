Social La gendarmerie recrute un secrétaire, gendarme adjoint volontaire

La gendarmerie de la Réunion est à la recherche d'un Gendarme Adjoint Volontaire (GAV). Cet emploi particulier de secrétaire est disponible au sein du COMGEND Réunion. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 à 09:34 | Lu 464 fois



Âgé(e) de moins de 26 ans, vous êtes titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme de niveau IV et bénéficiez d'une expérience minimum dans le domaine. Vous pouvez candidater en nous envoyant votre cv et votre lettre de motivation par mail :



Vous serez ensuite convoqué au Centre de Recrutement de Saint-Denis afin d'effectuer une session d'information et un entretien de motivation. Plus tard, vous passerez deux épreuves de sélection :



- La rédaction d'une lettre de motivation

- Un inventaire de personnalité



