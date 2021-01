A la Une . La gendarmerie poursuit la chasse au zamal dans l'Est

Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 19 Janvier 2021

Dans la continuité de 2 opérations menées dernièrement à Bras-Panon et Sainte-Rose et ayant conduit à la saisie de 43 pieds de zamal et 24 grammes d'herbe séchée, la brigade de gendarmerie de Salazie a découvert dans une habitation de la commune 8 pieds de zamal.



Son auteur, âgé de 37 ans, devra répondre d'un stage le 18 février prochain indique la gendarmerie de la Réunion sur sa page Facebook.



