La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver les auteurs de l’agression mortelle de Lucas

Les enquêteurs sont à la recherche du maximum d'indices pour mettre la main sur les agresseurs de Lucas, un adolescent roué de coups à Fleury Mérogis la semaine dernière. Il ne s'en est pas relevé. Par LG - Publié le Mardi 2 Août 2022 à 12:17

Une semaine après l’agression sauvage dont a été victime Lucas à Fleury Mérogis dans le département de l'Essonne, la gendarmerie lance un appel à témoins.



Mardi 26 juillet vers 21H30, Lucas est sauvagement pris à partie dans ce qui s’apparente à une rixe entre jeunes de quartiers rivaux.





Lucas, dont la famille est réunionnaise, aurait fait les frais d’un « match retour » d’une bagarre entre des jeunes de Fleury et de la ville d'Évry-Courcouronnes.



A la suite de son décès, l’enquête a été requalifiée en "homicide volontaire en bande organisée".



Le maire avait déjà appelé d'éventuels témoins à se manifester



Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment et ses agresseurs n'ont pas encore été identifiés. Dès jeudi dernier déjà,



Ce lundi, c'est au tour de la gendarmerie de l'Essonne de lancer un appel à témoins. Les gendarmes rappellent que l'anonymat sera garanti à ceux qui voudront bien livrer des précisions sur ce qui s'est passé ce soir du mardi 26 juillet. Une adresse mail a été mise à disposition des personnes prêtes à faire ce premier pas vers les enquêteurs.