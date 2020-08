La gendarmerie intensifie les contrôles sur le respect du port du masque

Les forces de l'ordre continuent de faire oeuvre de pédagogie avant de passer au volet répressif. Les contrôles de port du masque s'accentuent dans les zones les plus fréquentées. C'était le cas par exemple sur la commune de Saint-Benoît où les patrouilles sont allées à la rencontre des commerçants, rappelant les bonnes conduites et les sensibilisant au port du masque."De bons comportements ont pu être constatés. Cependant, certains restent réticents au port du masque dans les lieux définis", indique la gendarmerie de La Réunion sur sa page Facebook. Rappelons que les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.Jeudi 13 août, la préfecture avait publié la liste de toutes les rues et quartiers dans lesquels le port du masque allait être obligatoire à compter du 15 août