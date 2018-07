Faits-divers La gendarmerie engagée sur plus d'une quinzaine d'accidents ce week-end





Au total les motards ont relevé 100 infractions dont 92 graves génératrices d'accidents. 24 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 11 délictuelles, 2 conduites après usage de stupéfiants, 29 dépassements de la vitesse avec interception dont 3 supérieurs à 40 km/h, 6 conduites sans permis ou malgré une mesure de suspension) ont été constatés. Ainsi que 14 conduites en faisant usage du téléphone, 3 refus d'obtempérer, 5 non-port de ceinture de sécurité et 7 non-port de casque.



Un récidiviste placé en garde à vue



"La palme de l'inconscience revient à ce St-louisien de 32 ans contrôlé vendredi soir à 22 heures par les motards de La Rivière Saint-Louis pour conduite en état alcoolique (0,61mg), défaut de permis de conduire et fourniture imaginaire d'une identité pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire", indiquent les gendarmes. Le mis en cause, récidiviste pour ces trois délits, a fait l'objet d'une garde à vue et doit être présenté devant le Procureur de la République de St-Pierre ce lundi après-midi.



A noter aussi que les militaires du PSIG de ST-BENOIT ont procédé à leur initiative au contrôle de deux usagers sous l'emprise de l'alcool à des taux délictuels. Au total, 13 permis ont été retirés sur le champ.



Drames de la route



Malheureusement, cette mobilisation contre l'insécurité routière n'a pas empêché les drames de la route survenus ce week-end, constate la gendarmerie. "Les brigades territoriales ont été engagées sur plus d'une quinzaine d' accidents de la circulation. 2 sinistres aux conséquences mortelles se sont produits sur la commune de Saint-Paul et quatre vies se sont arrêtées brutalement sur le bord de la route".



Trois autres accidents corporels impliquant à chaque fois des deux roues ont été recensés provoquant l'hospitalisation de trois personnes. "Il est trop tôt pour évoquer les causes de ces accidents les plus graves, les investigations sont en cours", est-il précisé.



