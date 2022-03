A la Une . La gendarmerie de La Réunion forme ses techniciens en identification criminelle de proximité

La gendarmerie de la Réunion indique sur sa page Facebook avoir mis en place un stage de formation de TICP (Techniciens en Identification Criminelle de Proximité). Le stage, prévu sur une période de trois jours, a pris fin ce mercredi 30 mars. Il s'agit de cours théoriques et pratiques sur la criminalistique et l’exploitation des traces et indices des scènes d’infractions. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 15:28

"Ce mercredi 30 mars, a eu lieu la dernière journée de formation des Techniciens en Identification Criminelle de Proximité (#TICP) pour nos gendarmes. Ce stage de 3 jours visait à former les futurs TICP de par des cours théoriques et pratiques sur la criminalistique et l’exploitation des traces et indices des scènes d’infractions.



Chaque brigade de la gendarmerie possède au moins 2 TICP qui accomplissent des actes élémentaires de signalisation et de police technique et scientifique.



Après une présentation de la Cellule d'Identification Criminelle (CIC), de la chaîne criminalistique en gendarmerie et ses différents acteurs, les #gendarmes en formation ont pu exploiter 2 scènes de crimes par groupe. Au programme :



- Prises de vues photographiques

- Repérage et marquage des indices

- Recherche et prélèvements de traces papillaires et biologiques

- Élaboration du procès-verbal 'Transport Constatations Techniques'

- Croquis de l'état des lieux

- Constatations sur et dans un véhicule



À la fin de ce stage, les TICP en formation ont été évalués sur leurs connaissances et leur élaboration d'un procès-verbal."





