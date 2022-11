Social La gendarmerie de La Réunion fait don de téléphones portables à Madagascar

Dans le cadre d'une coopération internationale, la gendarmerie de La Réunion envoie des téléphones et boucliers de maintien de l’ordre à Madagascar. Par NP - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 08:50

Devenus obsolètes, des téléphones portables de la gendarmerie de La Réunion et des boucliers de maintien de l’ordre font le voyage jusqu’à la Grande île. Une démarche qui s'inscrit ainsi dans un processus d'économie circulaire indispensable pour une transition écologique.



Le commandement de la gendarmerie de La Réunion vient de faire à nouveau un don portant sur 200 téléphones portables NEO 1ère génération devenus obsolètes et 19️ boucliers de maintien de l'ordre.