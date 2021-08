La gendarmerie de Cilaos lance un appel à témoins pour retrouver l'identité d'un patient

Le communiqué :



Cet homme a été signalé aux environs du Burger King de St-Pierre le 17 juillet 2021. Les pompiers l'ont récupéré et amené au CHU de St Pierre, lieu où il est resté jusqu'au 23 juillet avant d'être transféré au CH de Cilaos.



Son identité est pour l'heure inconnue.



Homme taille 1m65/1m70, environ 60 kilos, crâne rasé, calvitie, type créole-comorien. Yeux noirs.

Détenteur de quelques vieilles photos sans coordonnées dans une poche transparente.

Semble sourd et muet. Ne parle pas le langage des signes. Ne s'exprime pas non plus en Comorien.



En cas de renseignements, bien vouloir appeler la gendarmerie de Cilaos au 02-62-31-70-39 ou composer le 17.