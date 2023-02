A la Une . La gendarmerie contrôle les pêcheurs de bichiques

Afin de lutter contre les infractions, la brigade nautique du Port effectue de nombreux contrôles auprès des pêcheurs de bichiques. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 14:20





La gendarmerie rappelle donc sur sa page Facebook la réglementation. La période pour la pêche aux bichiques s’étend de septembre à février inclus. Le reste de l’année est nécessaire afin que les bichiques puissent remonter les rivières pour se reproduire.



Tout le monde ne peut évidemment pas pêcher les bichiques. Seuls les marins pêcheurs, les pêcheurs à pied professionnels, les pêcheurs à pied de loisir, les pêcheurs amateurs aux engins et filets possédant une autorisation (licence, carte de pêche, permis de pêche) peuvent pratiquer cette activité. La revente n’est autorisée que pour les marins pêcheurs et les pêcheurs à pied professionnel.



Enfin, toutes les méthodes de pêche ne sont pas admises. La traditionnelle "vouve" doit être identifiée par son propriétaire. L’utilisation de plastique, comme les bouteilles, et de javel, est formellement interdite.



