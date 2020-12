La gendarmerie a mis l'accent sur les deux-roues, ce week-end

Tout au long du week-end les unités motorisées ont concentré leur action sur le contrôle des deux-roues motorisés, catégories particulièrement impliquées dans les accidents sur le secteur gendarmerie. Le contrôle portait sur la conduite, les équipements de sécurité , les règles administratives. Près de 300 pilotes de motocyclettes et scootéristes se sont soumis aux vérifications. A noter ce comportement dangereux de ce scootériste qui franchissait à 2 reprises une ligne continue pour doubler, à une vitesse dynamique, les voitures. En conduisant, il fumait allègrement un cigare, et sa passagère, âgée de 6 ans, ne portait pas de gants.



Parallèlement, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit renforcés par les motocyclistes ont mené une action à l'encontre des deux-roues cet après-midi de 15 heures 30 à 17 heures 30 sur la commune de Sainte Marie, quartier DUPARC. Parmi les 86 pilotes contrôlés, 30 infractions ont été constatées par les gendarmes, dont 3 conduites sous emprise de l'alcool. Un scooter a été immobilisé et placé en fourrière.



Par ailleurs, les gendarmes de la compagnie de Saint-Pierre renforcés par les motards de Rivière Saint-Louis et Saint Paul ainsi que des réservistes ont assuré dans la nuit de samedi à dimanche de 22 heures à 01 heures en agglomération de Saint-Louis, un contrôle de conduites addictives. La encore le bilan est édifiant puisque 19 infractions dont 13 alcoolémies ont été relevées parmi lesquelles 8 avec un taux délictuel.



BILAN SECURITE ROUTIERE

NOMBRE DE SERVICES : 25

NOMBRE D INFRACTIONS : 207

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 24

NOMBRE D IMMOBILISATION MISE EN FOURRIERE : 5

NOMBRE D'ALCOOLEMIE : 24 DONT 12 DELICTUELLES

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPEFIANT : 12

NOMBRE DE DEFAUT DE PERMIS : 3

NOMBRE DE DEFAUT D ASSURANCE : 13

NOMBRE DE REFUS D OBTEMPERER : 2

NOMBRE DE REFUS PRIORITE : 41

NOMBRE DE VITESSE : 25 CONTROLE SANCTION AUTOMATISE

NOMBRE NON PORT CASQUE : 6

NOMBRE NON PORT CEINTURE : 14

NOMBRE USAGE TELEPHONE / DISTRACTEUR : 16

NOMBRE DEFAUT CONTROLE TECHNIQUE : 12

NOMBRE EMISSION DE FUMEE : 2

NOMBRE PNEU LISSE : 4

NOMBRE NON PORT DE GANTS : 22

NOMBRE DEFAUT BSR : 6

NOMBRE TRANSPORT PASSAGER SANS SIEGE : 2 MOTO

NOMBRE PLAQUE NON CONFORME : 1

NOMBRE CONDUITE D UN VEHICULE NON HOMOLOGUE : 1 MOTO CROSS

NOMBRE CIRCULATION SUR BANDE D ARRET D URGENCE : 1 CYCLO