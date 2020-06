A la Une ... La gauche plus divisée que jamais à Ste-Suzanne

Pas d'affrontement droite-gauche à Sainte-Suzanne mais une triangulaire entre forces dites progressistes dans le dernier fief de l'île du PCR. Par Samuel Irlepenne - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 05:00 | Lu 617 fois



Sainte-Suzanne: La triangulaire opposera Gironcel, Alamélou et Laï-Kane-Cheong

Lors du scrutin de mars dernier, Maurice Gironcel était arrivé largement en tête (43,42%) devant Daniel Alamélou (26,93%) et Alexandre Lai-Kane-Cheong (15,54%). Le maire sortant même pu envisager la victoire dès le premier tour si ses anciens soutiens comme Patricia Coutandy (4,72%) ou Johnny Adekalom (5,35%) se joignaient à sa liste.



De l'autre côté, son plus farouche opposant au conseil municipal, Daniel Alamélou fait bien moins que lors du premier tour de 2014, où il avait recueilli 41,12% des voix. Cela peut notamment s'expliquer par l'éparpillement des listes de gauche pour ce scrutin 2020.



