La garde à vue de l'ex-président de la Cité des Dirigeants prolongée

Christophe Di Donato a, hier, été placé en garde à vue, suspecté dans une affaire d’escroquerie et d'abus de biens sociaux. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 18 Septembre 2020 à 09:44 | Lu 545 fois

Société coopérative d’intérêt collectif, la Cité des Dirigeants avait pour objectif "d’accompagner les acteurs privés et publics à traverser les périodes de transitions territoriales" en proposant des formations ou encore d'initier à des actions innovantes. Si des formations ont bien été réalisées, d’autres missions n’auraient pas été honorées et dans le même temps la trésorerie de la SCIC fondait comme neige au soleil.



En février dernier, des perquisitions ont été menées et depuis la semaine dernière des auditions sont en cours par la section de recherches de la gendarmerie. Après le directeur de la holding GBO dont Christophe Di Donato en est le président, c’est à son tour d’être interrogé dans cette enquête ouverte pour escroquerie et abus de biens sociaux notamment, indique la presse écrite. La garde à vue de l’ancien président de la Cité des Dirigeants a été prolongée hier soir.



Il doit s’expliquer sur un certain nombre d’irrégularités qui lui aurait bénéficié via sa holding GBO.



En effet, le centre de perfectionnement aux affaires a été créé avec un montage financier complexe constitué d’actionnariat privé, mais aussi public. Gérald Maillot, ex-président de la Cinor, mais aussi Michel Fontaine, président de la Civis, ont déjà été entendus. 700 000 euros des fonds des deux collectivités avaient été investis dans le capital de la Cité des Dirigeants.



Dépenses de voyage et notes de frais élevés…l’ancien directeur de cabinet de Nassimah Dindar, ayant des contacts autant dans la sphère économique que politique, aurait détourné des centaines de milliers d’euros.