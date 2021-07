A la Une . La garde à vue de Bruno Picard prolongée

Convoqué par les gendarmes de la section de recherches, Bruno Picard, le numéro 1 de l'église Extravagance, a été placé ce matin en garde à vue. Son audition intervient dans le cadre de l'enquête ouverte pour abus de faiblesse par le parquet de St-Pierre. Le pasteur et prophète reste dans les locaux de La Redoute ce soir. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 19:09



Le pasteur de l'église Extravagance située à St-Pierre devra continuer à répondre aux nombreuses questions des enquêteurs de la brigade financière demain.



Deux options pourraient être envisagées ensuite par la procureure de la République de St-Pierre: la poursuite de l'enquête en préliminaire ou un défèrement en vue d'une mise en examen, le dossier serait alors confié à un juge d'instruction.



Pour l'heure, son avocat, Me Gabriel Odier, a indiqué qu'il ne souhaitait pas s'exprimer pour le moment.



