"La gamelle solidaire", une cagnotte leetchi pour aider les animaux abandonnés

L’association Droit de cité, qui représente l’Arche de Noé à La Réunion, organise comme chaque mois une cagnotte leetchi baptisée « la gamelle solidaire » afin de poursuivre son activité. L’association de protection animale a actuellement du mal à subvenir aux besoins des animaux et à payer ses échéances.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 18 Juillet 2020 à 15:37 | Lu 312 fois





Pour tenter de survivre, l’association Droit de cité a organisé



Le communiqué :



NOUS LES HÉBERGEONS,

VOUS POUVEZ NOUS AIDER À METTRE LE COUVERT...

"Comme chaque année, la période des grandes migrations estivales amène dans son sillage son lot d'abandons sauvages ou assumés sous les prétextes les plus divers. Pour les animaux concernés, c'est le plus souvent le début d'une mortelle randonnée qui finit immanquablement dans l'une des cinq fourrières intercommunales de l'Île.



C'est le moment aussi, vacances obligent, où nombre de familles d'accueil baissent le rideau tandis que les besoins explosent. Plus de 400 chiens seraient ainsi en attente depuis juin d'un aller simple vers la métropole (source RTL Réunion) afin d'être adoptés. Une situation qui entraîne une sollicitation accrue de notre ARCHE DE NOÉ et de son refuge de Sainte-Anne et de Bonne Espérance le long de la côte Est de l'Île. Une situation qui nécessite parfois un arbitrage entre "un qui est encore en bon état" et en autre "en détresse manifeste".



Mais si nous pouvons un peu "pousser les murs" pour accueillir quelques pensionnaires de plus, la trésorerie du refuge n'est pas, elle, extensible à l'infini.



C'est pourquoi, aujourd'hui, après deux mois d'absence de cagnotte sur Leetchi en raison de l'allongement des délais de virement, nous reprenons notre "tournée des popotes" pour nos pensionnaires chiens et chats.



Grâce à votre participation à cette "Gamelle solidaire", nous pourrons réunir plus vite et plus simplement la somme nécessaire au poste "Croquettes, pâtées et boulettes"

qui représente 30 % du budget mensuel du refuge soit 4500 €.

Et c'est grâce à vous, grâce à celles et ceux qui portent notre refuge à bout de bras depuis 25 ans que nous pouvons accueillir les animaux sans maître et leur offrir un havre de paix avant de rejoindre leur nouvelle famille.



