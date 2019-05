La frégate Floréal saisit plus de 5 tonnes de cannabis dans l'océan Indien

Une nouvelle saisie de produits stupéfiants a été faite par la Marine nationale dans l’océan Indien. Après la saisie "record" de 670 kg d'héroïne par la frégate Cassard en janvier puis l'interception un mois plus tard de 2 tonnes de cannabis, ce sont récemment 5 tonnes de cannabis qui ont été découvertes dans le cadre de la Task Force 150.



C'est la frégate Floréal qui a réalisé cette prise en interceptant quatre boutres suspects. La fouille de trois d’entre-eux a permis de saisir plus de 5,45 tonnes de drogues. Les deux premiers transportaient 2,2 tonnes et 2,6 tonnes de résine de cannabis, le troisième 650 kg de cannabis, mais aussi 5,7 kg de méthamphétamine et 1,3 kg d’héroïne. Tous les produits ont été détruits.



"Des vies sauvées, un coup dur porté aux trafiquants (drogue, armes, êtres humains) et au financement du terrorisme", s'est réjouit Christophe Prazuck, le chef d'état-major de la Marine nationale, sur Twitter.



Pour rappel, la Task Force 150 est l'un des trois piliers d'une coalition navale sous commandement américain dont les missions sont de lutter contre le terrorisme international et les trafics illicites le finançant.