La franc-maçonnerie offre une Marianne noire à La Réunion

Le symbole demeure toujours aussi fort aujourd’hui qu’il y a 174 ans. Ce dimanche, Georges Serignac, le grand maître du Grand Orient de France, et Huguette Bello, président de Région, ont inauguré l’installation d’une copie de la Marianne noire au musée Stella Matutina.



Cette statue d'1m20 de haut et de 90 kg est une réplique de la célèbre Marianne noire de Toulouse. Cette œuvre du sculpteur Bernard Griffoul-Dorval a été commandée par les francs-maçons de Toulouse en 1848 afin de célébrer l’abolition de l’esclavage. Une sculpture qui a suscité une forte polémique à l’époque et a donc été cachée pendant d’un siècle.



Exhumée et restaurée depuis, la Marianne noire a été répliquée et offerte au musée de la franc-maçonnerie à Paris et au musée Victor Schoelcher de Pointe-à-Pitre. C’est à présent La Réunion qui a droit à sa copie à laquelle il est facile d’y associer l’Histoire des premières Réunionnaises à combattre pour leur liberté.