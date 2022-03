A la Une . La foudre a frappé et immobilisé le téléphérique Papang

La SODIPARC fait le point sur l'interruption temporaire du service de transport "Papang" suite à une panne électrique. Le service a été rétabli. Par NP - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 15:51

Transport Urbain CINOR - Service téléphérique Papang en cours de rétablissement



Ce Mercredi 23 mars, à 14h54, suite à un éclair tombé à proximité des ouvrages de la ligne de téléphérique PAPANG de la CINOR, une panne d’électricité est survenue et le service a été momentanément interrompu.



Tous les passagers ont été évacués sur les quais dans les minutes suivant la panne et orientés vers les arrêts de bus les plus proches pour continuer leur voyage.



Aucun passager n’est resté bloqué à l’intérieur des cabines pendant toute la période. Aucune procédure d’ évacuation en urgence n’a dû être déployée.



Les services de sécurité sont sur place pour s’assurer du fonctionnement normal de la ligne. Les circuits électriques sont opérationnels et des tests sont en cours. La ligne reprendra son service normal dans les prochaines minutes.