A la Une .. La forte tempête tropicale Danilo: Une reprise de la trajectoire vers les Mascareignes pas exclue

Pas de signe d'essoufflement pour la forte tempête tropicale Danilo, qui continue d'évoluer au nord-est des Mascareignes. Le système, dont la pression estimée au centre est de 986 hPA, était situé à 4h locales aux points 15.7 Sud et 76.6 Est, soit à 2270 kilomètres à l'Est de l'île. Danilo poursuit son déplacement vers le sud avant une possible modification de sa trajectoire à compter de mercredi. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 5 Janvier 2021 à 07:28 | Lu 1024 fois

En effet, selon les prévisions de Météo-France, en journée de mercredi, "une reprise de la trajectoire en direction générale de l'Ouest est attendue". "Cependant, Danilo devrait garder une intensité modérée. L'incertitude sur cette prévision d'intensité reste toutefois importante, notamment à partir de vendredi", explique l'institut météorologique.



Si ce scénario rapprocherait Danilo des Mascareignes, "il est encore trop tôt pour parler d'une éventuelle menace compte tenu des nombreuses incertitudes sur cette prévision", ajoute Météo-France, qui rappelle que les erreurs moyennes habituelles de prévisions de positions à 5 jours "sont de l'ordre de 300 à 400 km".



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 06/01 à 04h locales, par 17.3 Sud / 76.0 Est.

DEPRESSION TROPICALE, Centre positionné le 07/01 à 04h locales, par 17.0 Sud / 71.7 Est.

DEPRESSION TROPICALE, Centre positionné le 08/01 à 04h locales, par 16.8 Sud / 66.5 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 09/01 à 04h locales, par 16.8 Sud / 61.9 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 10/01 à 04h locales, par 18.4 Sud / 58.7 Est