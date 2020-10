Communiqué La force, la richesse et le dynamisme de la filière événementielle de La Réunion en un mot: L'UNEV !

L'UNEV est l'Association qui regroupe les différents acteurs du monde de l'événementiel réunionnais.



Née pendant la crise sanitaire du Covid-19, son ambition repose sur plusieurs axes parmi lesquels :



• Porter d'une seule voix les problématiques liées aux enjeux et à la survie de la profession,

• Rendre visible toute la chaine de valeur de production d'évènements,

• Affirmer la valeur ajoutée des métiers de l'événementiel,

• Mutualiser les ressources de réflexion et de promotion autour de thèmes à forts enjeux,

• Favoriser les rencontres entre l'ensemble des acteurs (prestataires techniques, agences, wedding planner, traiteurs, lieux de réception, partenaires, institutionnels...).



Son objectif : Être plus fort, ensemble !



Plus qu'une simple association : LE porte-parole de la filière événementielle Réunionnaise



Pour parler d'une seule et même voix, L'UNEV est constituée de 4 collèges qui se veulent les représentants des spécificités de chaque métier de l'évènementiel :



• Les prestataires techniques du spectacle,

• Les producteurs de spectacle & l'événementiel B2B,

• Le mariage,

• Les lieux de réception & traiteur.



4 collèges pour une seule voix, forte, qui devient la référence pour toute la profession afin de gagner en lisibilité et en visibilité.



Les professionnels de l'événementiel s'organisent et se fédèrent : L'UNEV en action !



La plupart des événements a été annulée ou reportée depuis le début de cette crise, et vous êtes nombreux à vous interroger sur les décisions à prendre, conscients que vous ne pouvez pas vous couper de la relation avec vos différents publics internes et externes.



Nous avons bien conscience des difficultés générées pour chacun d'entre vous à titre professionnel comme personnel. La solidarité et la responsabilité doivent être les maîtres mots pour traverser cette période et s'en relever au mieux !



Raison pour laquelle, depuis le début cette crise sans précédent, les différents collèges ne ménagent pas leurs efforts pour faire valoir notre secteur et les difficultés rencontrées :



• Rencontres avec les principales instances administratives (Préfecture, La Région, l'Association des Maires, la Chambre de Commerce, La Chambre des Métiers) pour travailler main dans la main sur les différents axes,

• Relais médiatique au travers des différents médias locaux pour faire porter notre voix à tous,

• Sans parler des réunions hebdomadaires pour définir des axes de développement communs aux différents collèges.



L'objectif étant au final de se projeter à moyen terme, pour être présents à vos côtés quand il s'agira de concevoir ensemble des actions de relance.



Agissons collectivement... avec votre aide !



Pour nous aider à faire valoir vos droits et à reconnaître la sinistralité de l'ensemble de notre filière, nous vous demandons de répondre avant demain midi au formulaire suivant :