Communiqué La fondation Orange donne 140 000 euros pour accompagner 11 projets solidaires

Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 23 Février 2023 à 06:21





En 2022, la Fondation Orange a investi plus de 140 000 euros pour soutenir une dizaine de projets portés par des associations locales. Ces financements records témoignent de l'engagement de l'opérateur en faveur de la transformation digitale des territoires, ainsi que de la volonté de soutenir les acteurs associatifs locaux qui œuvrent pour rendre le numérique accessible à tous.



Au cours des cinq dernières années, la Fondation a accordé un financement moyen annuel de 72 000 euros pour soutenir l'accessibilité des outils numériques aux populations. Ces chiffres en constante augmentation reflètent aussi l'importance croissante des besoins d'accompagnement des populations dans l'utilisation des outils numériques de plus en plus nombreux dans leur quotidien.



En contribuant financièrement aux projets d'accompagnement et de formation destinés à favoriser l'inclusion numérique, la Fondation Orange se positionne comme un acteur engagé dans la démocratisation des usages numériques pour tous. Pour Orange, le numérique est un véritable levier de développement social et économique. C'est pourquoi la Fondation Orange soutient des projets visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des populations les plus éloignées de l'emploi, à maintenir ou à renforcer le lien social dans le domaine de la santé, ou encore à faciliter l'accès à la culture. Cette démarche inclusive vise à offrir des perspectives d'avenir et de développement économique aux Réunionnais et aux Mahorais.



"Nous sommes fiers de soutenir le développement économique et social de nos territoires et convaincus que ce soutien renforcera les liens entre les habitants et favorisera leur insertion" déclare André Martin, représentant de la Fondation Orange.



Favoriser le lien social et l’inclusion numérique



La Fondation Orange compte aller encore plus loin en 2023 en lançant plusieurs appels à projets pour favoriser l'inclusion numérique et renforcer le lien social.

- Musique : jusqu’au 1er mars 2023

- Autisme : inclusion et amélioration des conditions de vie et d’apprentissage jusqu’au 10 mars 2023

- Maisons Digitales : du 1er mars au 31 mai 2023

- FabLabs Solidaires : jusqu’au 16 Avril 2023



Les associations locales sont ainsi encouragées à présenter des projets innovants et ambitieux pour répondre aux besoins des populations de La Réunion et de Mayotte.



Les projets retenus bénéficieront d'un soutien financier et de l'expertise de la Fondation pour leur réalisation.



