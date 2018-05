A la Une . La fonction publique est dans la rue à Saint-Denis Ce mardi 22 mai, la fonction publique tout entière se mobilise contre le démantèlement du service public, à l'appel de l'ensemble des syndicats de fonctionnaires. Une manifestation se tient dans les rues de Saint-Denis ce matin.

La fonction publique dans son ensemble a répondu "présente" à l'appel à manifester des syndicats. Environ 2100 personnes (selon la police), issues des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière marchent vers la préfecture, au départ du petit marché, passant par la rue Maréchal Leclerc et la rue de Paris. Un chiffre d'autant plus impressionnant que nombre de manifestants sont bloqués dans l'Ouest, du fait de la fermeture de la route du littoral.



Les neuf syndicats de fonctionnaires sont unis pour lutter contre la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, le changement de leur statut, la rémunération au mérite, le gel du pont d'indice ainsi que le recours accru aux contractuels. Une telle unité des syndicats ne s'était pas produite depuis 2010.

La police nationale fait partie du cortège de Saint-Denis : le syndicat Alliance a distribué des tracts sur le parking Océan, échangeant avec la population sur la situation de la police. Des représentants FO SGP police sont aux côtés d'une vingtaine de syndicalistes Alliance.





Arrivés à la préfecture, les représentants syndicaux ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur revendications et leur colère face aux réformes du gouvernement. Un temps envisagé, il n'y aura finalement pas de dépôt d'une motion a la préfecture.



Les enseignants sont eux aussi très mobilisés ce matin, les écoles, collèges et lycées fonctionnent au ralenti ce matin. La fonction publique hospitalière, particulièrement touchée localement, de par le Plan de Retour à l'Equilibre du CHU, est très représentée dans le cortège. Les agents des Centres d'Information et d'Orientation, manifestent contre la suppression des 400 CIO de France, et l'avenir incertain du service public d'orientation scolaire.

