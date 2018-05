Courrier des lecteurs La fonction publique en colère et mobilisée !

7 syndicats de la fonction publique appellent à une journée de grève, de rassemblement et à un grand défilé unitaire pour ce 22 mai 2018. Cette mobilisation de la fonction publique s’affiche en unité syndicale forte, étant donné qu’elle est attendue et voulue par tous.



Une grande satisfaction de voir enfin, les syndicats CFDT de Jean Pierre Rivière et la CGTR d’Ivan Hoareau (les deux premières forces syndicales) ainsi que les autres centrales, main dans la main, à défiler côte à côte à défendre l’avenir des services publics : "une fonction publique en danger", le pouvoir d’achat du personnel en baisse, des emplois supprimés (120 000 postes), un dialogue social qui recule…etc, en un mot, lutter farouchement contre toutes décisions porteuses de lourdes régressions dont la "casse sociale".



Nos hôpitaux publics offrent l’exemple typique qui a conduit au réel malaise de ces derniers jours au sein du personnel hospitalier. La sentence dictée par la Chambre Régionale des Comptes, de supprimer l’index de correction des primes allouées d’abord au personnel hospitalier de l’EPSMR et du CHGM, sinon pas de paye de notre salaire du mois de mai pour les agents de ces deux hôpitaux ! Tandis que pour le CHU c’était qu’une intention !!! Comment est-ce possible, sans dialogue social, sans information, sans négociation de compensation, sans moratoire, mettre en place cette directive ?



Si aujourd’hui, la CRC décide de s’attaquer aux hospitaliers non médicaux, demain ne s’appuiera t-elle pas sur cette désindexation acquise, pour atteindre tous les hospitaliers voire par la suite les deux autres fonctions publiques ? Par contre, c’est bien une réalité que les diverses primes allouées à tous les fonctionnaires sont sans base légale depuis plus de 40 ans. Mais à qui la faute ? Qui sont les responsables ?



D’où cette action unitaire relayée par les 7 syndicats, qui dépasse le cadre des hôpitaux publics. Mais bien, toute la fonction publique qui doit se mobiliser pour défendre un service public de qualité avec les moyens et surtout à la défense de notre statut, de notre pouvoir d'achat.... Alors tous ensemble mobilisons-nous ce 22 mai, après ce sera peut-être trop tard. JCC Lu 132 fois





Dans la même rubrique : < > CAFECO 239 - "Prélèvement à la source : on ne vous dit pas tout !" ​Le joker de Gérard Collomb