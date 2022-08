A la Une . "La fiscalité du rhum sur le marché réunionnais n’est pas la moins élevée des Départements d’Outre-mer"

Dans un communiqué envoyé à toutes les rédactions, le Syndicat des producteurs de rhums de La Réunion (SPRR) dément les affirmations du Dr. David Mété concernant la taxation du rhum dans l'île. Jeudi, le chef du service addictologie du CHU Nord avait dénoncé la dernière campagne de communication de la marque Rhum Charrette ("Une île. Un rhum. La Réunion en bouteille"), tablant au passage la vente à bas prix du rhum dans l'île. "Nous ne pouvons plus laisser dire que le rhum Charrette est une « honte » pour la Réunion à cause d’une qualité prétendument médiocre" s'indigne le SPRR. Par NP - Publié le Vendredi 19 Août 2022 à 06:56

Charette met La Réunion en bouteille

"Suite au courrier des lecteurs du Dr David Mété, chef du service d’addictologie du CHU Nord, envoyé hier (17 août 2022) aux différentes rédactions de l’île et à son interview ce jour dans le JT de 12h30 de Réunion la 1ère, le Syndicat des Producteurs de Rhum de La Réunion (SPRR) souhaiterait apporter des précisions importantes.



Le SPRR tient à rappeler en premier lieu que toute publicité sur l’alcool est strictement encadrée par la loi du 10 janvier 1991, dite loi EVIN. La publicité « Une île, un rhum, La Réunion en bouteille » de la marque de rhum Charrette respecte parfaitement les textes légaux et règlementaires. Sur chaque message publicitaire, les producteurs de rhum de La Réunion, parfaitement conscients de l’enjeu de santé publique que représente la lutte contre l’alcoolisme sur le territoire, ont toujours préconisé une consommation modérée et responsable.



Contrairement à ce qu’affirme le Dr Mété, la fiscalité du rhum sur le marché réunionnais n’est pas la moins élevée des Départements d’Outre-mer. Ainsi, le rhum blanc réunionnais est le plus taxé de tous les DOM. Quand une bouteille de rhum blanc à 50° est taxée à hauteur de 3,95€ à la Réunion, elle est taxée à hauteur de 2,75€ en Martinique ; à hauteur de 2,096€ en Guadeloupe, et à hauteur de 2,038€ en Guyane. A équivalence en quantité d'alcool pur contenu, un spiritueux supporte, en France, une taxation environ 60 fois supérieure à celle du vin et 5,6 fois supérieure à celle de la bière. Lorsqu’une bouteille de rhum vendue à La Réunion s’acquitte de 3,95€ de taxes, une bouteille de vin s’acquitte de 9 centimes en métropole. En mettant en place des fiscalités privilégiées pour le vin ou le rhum, le législateur avait pour but de soutenir l’agriculture française, que ce soit la filière viticole dans l’hexagone ou la filière canne sur notre île.



Nous ne pouvons plus laisser dire que le rhum Charrette est une « honte » pour la Réunion à cause d’une qualité prétendument médiocre. Le rhum Charrette, marque leader sur le marché local, est un assemblage des rhums produits par les principales distilleries de la Réunion. A ce titre, il respecte parfaitement le cahier des charges imposé par l’INAO dans le cadre de l’Indication Géographique sur le rhum traditionnel de sucrerie.



