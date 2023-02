La finale de la startup week 2023 se déroule à Stella Matutina

Vendredi 3 février 2023, de 17h30 à 19h30, aura lieu au centre du Musée Stella Matutina, la finale de Startup Week 2023, face à un Grand Jury composé d'élus de La Région Réunion et d'experts de l'innovation réunionnaise.



Après un premier passage des 30 projets de startup portés par les étudiant.e.s de Digital College Réunion face un jury composé d'une quinzaine experts de l’écosystème startup réunionnais, il ne restera que 5 projets en lice pour la Grande finale de cette Startup Week.



Antoine Devasle, Fondateur-associé du campus digital Crealise et Directeur de Digital College Réunion a l’honneur de vous inviter à cette finale de cette 5ème édition de la Startup Week. L’occasion de mettre en lumière les initiatives étudiantes, leur capacité à s’essayer au monde de l’entrepreneuriat et à mettre leur créativité, compétence et leur sens de l’innovation pour défendre leurs projets à l’impact environnemental, sociétal et/ou social pour L’île de La Réunion.



LA GRANDE FINALE : Le Grand Jury & les prix du concours

Trois lauréats dont un coup de cœur du Grand Jury et du public. Tel est le concept reconduit de la Startup week 2023.



Ce GRAND JURY est composé d’experts et d’entrepreneurs du secteur privé et publique, cinq personnalités triées sur le volet.



M. Pascal Plante, Élu délégué à l'internationalisation des entreprises, représentant la Présidente de La Région Réunion.

M. Sébastien Mas, Chargé de mission Numérique de La Région Réunion.

M. Jérôme Beaudemoulin, Directeur de la Tech Sud, Technopole de La Réunion

Mme Emmanuelle Nechifor, Secrétaire de l'association The Wonders et Manager à Balthazar.

M. Antoine Devasle, Co-fondateur de Crealise et Directeur de Digital College Réunion.

Ce Grand Jury jugera la présentation des 5 meilleurs projets étudiants et élire les 3 lauréats qui recevront respectivement les prix suivants lors de la remise :



1er Prix : Accompagnement dans L’incubateur : Crealisateur®, d’une valeur de 8000 €. Remis par M. Antoine Devasle, Co-fondateur de Crealise et Directeur de Digital College Réunion.



2ème Prix : Accompagnement au concours “créations d’entreprises innovantes 2023” de la Technopole de La Réunion et 10h d’hébergement offert dans le HUB Innovation de la Techsud, d’une valeur de 4000€. Remis par M. Jérôme Beaudemoulin, Directeur de la Tech Sud, Technopole de La Réunion.



3ème Prix : Une journée de coaching par Stéphane Fritsch, coach professionnel certifié, d’une valeur de 800 €. Remis par M. Pascal Plante, Élu délégué à l'internationalisation des entreprises, représentant la Présidente de La Région Réunion, Mme Hugette Bello.



Le prix coup de cœur du Grand Jury & du public, deux ateliers d'intelligence collective portée par The Wonders & Balthazar, d'une valeur de 700€. Remis par Mme Emmanuelle Nechifor, Secrétaire de l'association The Wonders et Manager à Balthazar.

LE MUSÉE STELLA MATUTINA NOUS OUVRE SES PORTES

Lieu chargé d’histoire à la Réunion, le Musée Stella Matutina a été le refuge des crealisateurs et crealisatrices pour l’événement. Il est également une inspiration pour tous, représentant une des valeurs de l’école : le métissage. Terreau idéal à une créativité débordante et génératrice de projets innovants. Le Musée, grâce à son directeur, M. Bernard Leveneur, nous ouvrira, exceptionnellement ses portes, pour accueillir cette finale au cœur de ses murs, dans un décor époustouflant où le passé et le futur de l'histoire entrepreneuriale de l'île se réuniront le temps d'une soirée.