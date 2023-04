La finale Ufo Street organisée le 29 avril au gymnase centre

Lors de cette grande finale, les équipes vainqueurs des éditions précédentes (Fleurimont le 10/12/2022, Plateau Caillou le 18/02/2023 et Savanna le 25/03/2023) et des équipes de Saint-Paul, participeront à cet évènement à dimension sociale et citoyenne pour démocratiser la pratique sportive et transmettre de façon ludique des messages de prévention. Cette action est portée par 15 jeunes Saint-Paulois âgés de 16 à 25 ans faisant partie du dispositif d’insertion par le sport, le Parcours Citoyen Sportif.

Au programme de la journée qui débute à 8h : ateliers ludiques et sportifs, déjeuner et temps d’expression des jeunes, tournois de street football et de street basket, démonstration de la “danse maga” par les jeunes du Parcours Citoyen Sportif, chorégraphié par Didier BOUTIANA de la compagnie SOUL CITY et remise des récompenses de 14h30 à 15h30.