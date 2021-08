A la Une . La finale : Qui est votre Miss Réunion préférée de tous les temps ?

Vous avez pu choisir parmi 20 Miss Réunion lors de 2 sondages séparés. Valérie Bègue, Azuima Issa et Marie Payet forment le podium de la première demi-finale, elles ont été rejointes par Corine Lauret, Florence Arginthe et Virginie Benoîte. Voici le combat final pour déterminer quelle Miss Réunion est la plus appréciée des Réunionnais. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 11:39

Une nouvelle reine de beauté sera couronnée ce samedi soir en direct sur Antenne Réunion. Mais avant de connaître le nom et le visage de Miss Réunion 2021, on se penche sur les ambassadrices de charme qui ont le plus marqué La Réunion.



Deux sondages ont été publiés ces deux derniers jours et les trois Miss Réunion les plus plébiscitées dans chacun d’entre eux ont donc été qualifiées par les internautes pour la grande finale !



Les 6 Miss Réunion encore en lice



Valérie Bègue a été couronnée en 2007 et est devenue Miss France. Elle a depuis tenté plusieurs aventures télévisuelles et sa vie amoureuse a aussi beaucoup été commentée, notamment son alliance passée avec le nageur olympique Camille Lacourt.



Marie Payet a aussi un palmarès très impressionnant : Miss Réunion 2011, elle termine sur le podium de Miss France 2012 et participe même au concours de Miss Univers où elle décroche l’écharpe de 5e dauphine !



Azuima Issa est élue Miss Réunion 2015 malgré deux chutes pendant le concours de beauté. Elle deviendra 4e dauphine de Miss France. On a depuis pu la voir dans des clips et de nombreux défilés.



Florence Arginthe avait décroché le titre en 2010. La Saint-Joséphoise n’avait malheureusement pas atteint le Top 12 de Miss France. Mais elle n’est pas tombée dans l’oubli, depuis. Vous l’avez retrouvé dans des défilés, shootings et clips.



Miss Réunion 2004, Virginie Benoîte, une autre Saint-Joséphoise, a aussi conquis le coeur des Réunionnais. Elle a terminé à la 6e place de Miss France 2005.



Corine Lauret a été élue Miss Réunion en 1994 et a terminé 2e dauphine de Miss France 1995. Elle a fait du mannequinat en métropole avant de revenir à La Réunion pour différentes aventures comme YouTubeuse, par exemple.