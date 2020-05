zinfos-moris.com La fin du tourisme à Maurice avec le Quarantine Bill Imaginez un pays qui vit principalement du tourisme dont les hôtels, casinos, restaurants, centres de remise en formes, seraient simultanément et totalement fermés. Par E. Moris - Publié le Dimanche 10 Mai 2020 à 14:07 | Lu 136 fois

Une activité totalement à l'arrêt qui se retrouvent sans activité. Un cauchemar qu'aucun modèle mathématique ne peut vous enseigner. C'est à ce cauchemar qu'est confronté les hôteliers mauriciens, à l'été qui se profile en Europe et, plus fondamentalement, aux séquelles que la crise sanitaire peut laisser chez les touristes.



Pas de vacances d’été « à plusieurs milliers de kilomètres » pour les Français



Outre le Covid-19 Bill, un autre projet de loi sera présenté au Parlement le mercredi 13 mai. Il s’agit de la Quarantine Bill, qui viendra abroger la loi de 1954. Un nouveau cadre législatif, pour la prévention et la propagation des maladies transmissibles.



