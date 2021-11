A la Une .. La fin des vols pour aller et revenir du Maroc dès ce dimanche

En raison de la reprise de l'épidémie de Covid-19 en Europe, le Maroc a décidé de fermer ses frontières avec la France. Le pays veut se protéger de la cinquième vague qui touche l'Europe. Le mois dernier, ce sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Russie qui avaient subi le même sort. Par NP - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 10:21

Ce jeudi 25 novembre, les autorités marocaines ont annoncé que les vols réguliers seraient suspendus à destination et en provenance de la France. Le ministre des affaires étrangères du Maroc a annoncé cette mesure visant à protéger le pays de la cinquième vague. Celle-ci sera effective à partir de ce dimanche minuit afin de laisser la possibilité aux voyageurs concernés de prendre leurs dispositions. Une mesure effective jusqu'à nouvel ordre.



Au Maroc, la situation face à la pandémie est en amélioration constante, ce qui a permis, début novembre, la levée d'un couvre-feu national qui durait depuis des mois. Aussi, le Royaume a renforcé ses contrôles aux frontières : tout voyageur en provenance d'une liste de pays (France, Royaume-Uni, pays de l'Union Européenne, Algérie, Tunisie) testé positif est immédiatement renvoyé vers son pays d'origine à la charge du transporteur aérien ou maritime, à l'exception des résidents permanents du pays.



En octobre dernier, les vols vers et depuis l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie ont été suspendus face à la dégradation de la situation sanitaire dans ces contrées.