La fin des paiements en espèces à compter du 1er septembre dans les centres des finances publiques

Attention si vous comptez vous rendre dans les différentes antennes des finances publiques. À compter du 1er septembre prochain, la direction régionale des Finances publiques de La Réunion (DRFIP) annonce que les paiements en espèces ne seront plus acceptés. Quelques exceptions sont tout de même prévues. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 18 Août 2021 à 09:30

Parmi elles : le contentieux fiscal, la taxe d'aménagement (avec un plafond de 300 euros), les amendes de composition pénale, les scellés ou encore les jours d'amende (sans plafond).



Hormis ces exceptions, la DRFIP rappelle que des solutions sécurisées sont désormais disponibles pour le paiement des autres contributions ou taxes : le prélèvement mensuel ou à l'échéance (par le biais de contrats), le paiement en ligne des avis d'impôt (sur impots.gouv.fr, 7j/7 et 24h/24), le paiement sur payfip.gouv.fr (factures de cantine, de crèche, hôpital, eau) 7j/7 et 24h/24, le paiement sur amendes.gouv.fr (7j/7 et 24h/24), le paiement par carte bancaire d'un montant limité à 300 euros ou encore les points de paiement de proximité auprès des partenaires de la FDJ.



Dans ce dernier cas, pour payer en espèces dans la limite de 300 euros ou par carte bancaire, munissez-vous de la facture avec un QR code autorisant ce paiement chez un partenaire agréé et rendez-vous chez votre buraliste affichant le logo suivant (liste des partenaires disponible sur impôts.gouv.fr, rubrique particuliers) :







