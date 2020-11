La grande Une La fin des motifs impérieux possible dès le 15 décembre

Le président de la République s'est adressé à la Nation mardi soir. Il a fixé un objectif qui, s'il est atteint, peut permettre la levée du confinement en métropole dès le 15 décembre. Cela pourrait alors permettre aux Réunionnais de voyager depuis et vers la métropole sans motif impérieux. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 24 Novembre 2020 à 23:02 | Lu 1092 fois

"Le pic de la 2e vague est passé", a annoncé Emmanuel Macron mais il a assuré qu'il fallait poursuivre pour l'instant les efforts. Il a donc annoncé un allégement du confinement en métropole dès ce samedi.



Allégement du confinement



À partir du 28 novembre, les déplacements pour motifs pour promenade seront autorisés sur un rayon de 20 kilomètres et pendant 3 heures. Les offices de culte seront permis dans la limite de 30 personnes. Tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile pourront reprendre dans le cadre d'un protocole sanitaire strict.



Fin des motifs impérieux à la mi-décembre ?



"À partir du 15 décembre, le confinement pourra être levé si les objectifs sont atteints", a déclaré le Président. Un couvre-feu sera alors mis en place sauf pour les 24 et 31 décembre, les rassemblements publics resteront interdits.



La possible fin du confinement devrait alors permettre aux Réunionnais de prendre l'avion en direction de la métropole sans avoir à invoquer de motifs impérieux.



"Nous pourrons à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions", a annoncé Emmanuel Macron.



Les objectifs qui permettront le déconfinement



La France dénombre aujourd'hui 20.000 contaminations par jour. Ce chiffre doit passer à 5.000 par jour .



Le nombre de personnes en réanimation à cause de la Covid est de 4300. Il faut qu'il se situe à la mi-décembre sous le seuil de 3000 .



