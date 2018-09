La fin de l’hiver approche Tous ensemble, continuons à nous mobiliser contre la dengue !

6 538 cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l’année. Alors que la fin de l’hiver austral approche, les autorités se mobilisent pour prévenir l’apparition de nouveaux cas et limiter le risque de reprise épidémique au retour de l’été, ...Notamment au travers de nombreuses actions de sensibilisation organisées dans les zones concernées (opérations « vide fonds de cours », interventions dans les quartiers, sur les marchés forains…). De plus, afin de protéger les populations les plus vulnérables, le service de lutte anti-vectorielle de l’ARS OI procède actuellement à la distribution de répulsifs lors de ses interventions dans les zones de circulation de la dengue.