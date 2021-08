A la Une . La fin de l’épopée de Messi au Barça

Jeudi matin, le FC Barcelone annonce dans un communiqué de presse qu’il ne pourra plus se payer les services de sa superstar. Malgré l’accord trouvé pour la prolongation du génie argentin, les problèmes financiers du club catalan ne lui permettent pas d’assumer la masse salariale du sextuple ballon d’or. Par Nicolas Limbé - Publié le Vendredi 6 Août 2021 à 11:34

Dix sept ans après son arrivée à la Masia, le centre de formation barcelonais, Lionel Messi aura laissé un héritage sans précédent. Aujourd’hui, un Barcelone sans Lionel Messi, cela paraît impensable. Son palmarès avec le Barça se passe de commentaire : 10 fois champions d’Espagne, 7 coupes du Roi, 8 supercoupes d’Espagne, 4 fois champions d’Europe, 3 supercoupes d’Europe et 3 coupes du monde des clubs. Sans oublier bien sûr, ses 6 ballons d’or.



[DERNIÈRE MINUTE] Messi ne sera plus lié au FC Barcelone https://t.co/8vQQTRqKcn

— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 5, 2021







Pour le “Barça“, il ne reste plus qu’à saluer Messi, qui lui a tant apporté : "Le FC Barcelone tient à exprimer toute sa gratitude au joueur pour sa contribution dans l'expansion du club et lui souhaite le meilleur pour son futur dans sa vie personnelle comme professionnelle".



Merci, Leo pic.twitter.com/mcBAxOMEeD

— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 5, 2021

Actuellement sur le marché des transferts, le génie argentin serait pressenti au PSG. L’Argentin sous le maillot parisien viendrait étoffer une écurie déjà XXL, et pourrait donner une dimension “galactique“ au club. Une autre hypothèse est évoquée : son arrivée en terre anglaise, à Manchester City. Ce transfert lui permettrait de retrouver Pep Guardiola, l’entraîneur avec lequel il aura glané la bagatelle de 14 titres. Mais un tel joueur, un tel prestige, ça se paie rubis sur ongle. Et la pulga ne veut pas baisser son salaire convenu dans son contrat. Des honoraires titanesques qui s’élèvent à 71 millions net par an. Mais le FC Barcelone, comme d’autres grands clubs européens, traîne derrière lui une dette bien plus conséquente : plus d’un milliard d’euros serait à recouvrir. Les dettes, le fair-play financier, l’arrivée de nouveau joueurs… Le club catalan ne s’y retrouve pas. D’autant plus que le dernier titre en champions league date de 2015 , le projet sportif n’est peut-être plus à la hauteur pour l’argentin.Pour le “Barça“, il ne reste plus qu’à saluer Messi, qui lui a tant apporté : "Le FC Barcelone tient à exprimer toute sa gratitude au joueur pour sa contribution dans l'expansion du club et lui souhaite le meilleur pour son futur dans sa vie personnelle comme professionnelle".Actuellement sur le marché des transferts, le génie argentin serait pressenti au PSG. L’Argentin sous le maillot parisien viendrait étoffer une écurie déjà XXL, et pourrait donner une dimension “galactique“ au club. Une autre hypothèse est évoquée : son arrivée en terre anglaise, à Manchester City. Ce transfert lui permettrait de retrouver Pep Guardiola, l’entraîneur avec lequel il aura glané la bagatelle de 14 titres.