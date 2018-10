La fille de Marine Le Pen agressée la nuit dernière

Une des filles de Marine Le Pen a été agressée dans la nuit de jeudi à vendredi à Nanterre devant un bowling, non loin de la préfecture et du palais de justice.



La jeune femme de 19 ans était accompagnée de son cousin, 18 ans. avec lequel elle avait diné à l'intérieur du bowling.



Pour une raison encore inconnue, une bagarre a éclaté vers 2 heures du matin devant l'établissement, entre les deux cousins et deux hommes, âgés de 32 et 47 ans.



A son arrivée, la police a trouvé les deux victimes, frappées à coups de poing.-, tandis que les deux suspects étaient arrêtés.



Le cousin a déposé plainte dans la nuit au commissariat de Nanterre. La fille de Marine Le Pen, elle, a été conduite à l’hôpital pour vérifier si elle ne souffrait pas d’une fracture.



Elle devrait déposer plainte à son tour dans la journée.