La fille d'un convoyeur de fonds enlevée afin d'obtenir une rançon

Les faits se sont déroulés hier soir à Lyon. Une jeune femme, fille d'un convoyeur de fonds, a été kidnappée par des malfaiteurs à son domicile. Les malfrats, se faisant passer pour des plombiers devant intervenir pour une réparation, en ont profiter pour enlever la jeune femme.



Aussitôt le méfait commis, ils ont pris contact avec le père de la jeune femme qui est convoyeur de fonds en Suisse. Ils ont alors procédé à un chantage lui réclamant une importante somme d'argent.



Le deal étant simple : La libération de sa fille en échange de la livraison du fourgon rempli d'argent. N'écoutant que son coeur, le père a accepté et livré le fourgon avec une somme comprise en 15 et 30 millions de francs suisses.



La jeune femme a été libérée peu après et recueillie par les gendarmes à Tramoyes dans l'Ain comme le rapporte Le Parisien. La police judiciaire de Lyon a été chargée de l'enquête.