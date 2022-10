A la Une . La figure antivax Vanessa Germain sanctionnée par la justice

Par IS - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 08:14





Le 4 octobre dernier, Vanessa Germain comparaissait devant le tribunal correctionnel pour différents faits. Tout d'abord l'organisation d'une manifestation contre le vaccin Covid le 7 août 2021 dans le chef-lieu sans déclaration préalable, la participation à cette opération sans masque ainsi que le rassemblement sur la voie publique dans une période d'urgence sanitaire mais également pour des faits similaires en date du 5 mars 2021 à Saint-Paul.Faits auxquels il faut ajouter l'entrave à la circulation sur la voie publique. Un de ses acolytes était également poursuivi pour entrave à la circulation sur la voie publique et rassemblement interdit en période d'état d'urgence sanitaire. Les faits d'août et de mars ont été joints à la demande de la présidente de l'audience.

Une peine amende de 600€ pour les deux faits d’organisation et deux fois 150€ pour les rassemblements interdits ainsi que 50€ pour le non port du masque avaient été requis par le représentant de la société qui avait proposé au tribunal de prononcer une relaxe pour les faits d'entrave à la circulation sur la voie publique.



"On était des dizaines de personnes à relayer des messages sur le réseau social et autant à prendre la parole. J’étais une parmi tant d’autres" avait expliqué Vanessa Germain aux juges correctionnels. Quant au non-port du masque, il se justifiait pour des personnes qui marchaient 12 km par jour, cela pouvant être considéré comme du sport. En défense, son avocat, Me Sébastien Navarro, avait plaidé la relaxe générale.



Après en avoir délibéré, le tribunal l'a condamne à une amende de 600 euros et deux amendes contraventionnelles 135 euros. Son acolyte se voit délivrer une amende de 135 euros.