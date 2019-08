<<< RETOUR La Réunion Positive

La fibre optique pour tous les Réunionnais : Bâtissons nos villes de demain ! Signature de convention Région Réunion / Réunion THD avec les 6 communes non équipées pour l’installation de l’Internet en Très Haut Débit

Le mot du Président du Conseil d’Administration



Conformément aux engagements pris par Didier Robert, Président de la Région Réunion, en 2010 : Internet partout, pour tous et moins cher, notre région va non seulement atteindre cet ambitieux objectif mais aussi le dépasser car notre territoire est en passe de devenir le premier de France pour son équipement en Internet Très Haut Débit.



Certes, si ce résultat est flatteur, il n’en demeure pas moins qu’il répond avant tout à une nécessité absolue pour le développement de notre économie.



Nombreux sont les secteurs qui accusent un retard structurel dans notre île. Le taux de chômage de notre territoire tout comme celui des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, demeurent un sujet de préoccupation constant.



Dans le projet numérique que je porte en tant que Vice-Président de la Région Réunion et Président du Conseil d’Administration de la Régie Réunion THD, les ambitions étaient nombreuses : tout d’abord au niveau de la formation des techniciens des métiers des réseaux fibrés ; c’est aujourd’hui chose faite puisque depuis 4 ans déjà la collectivité régionale a lancé un programme de financement et d’accompagnement qui a permis de former 83 personnes.Une de nos autres ambitions, était également celle de poser les fondements indispensables à l’économie de demain.



Ce chantier, le plus gros du développement du numérique depuis 20 ans, va permettre à tous les Réunionnais, quel que soit son lieu de résidence ou de travail, de pouvoir accéder à l’Internet à très Haut Débit et, en cela, se voir offrir une véritable opportunité d’accès et de participation au développement économique de notre territoire.



Je suis, ainsi, particulièrement fier aujourd’hui de la signature de cette convention qui lie la régie Réunion THD que je préside aux six dernières communes de notre Île dont la topographie et la géographie de leur territoire ne permettaient pas aux opérateurs privés de les équiper en fibre optique sans des surcoûts insupportables pour les consommateurs concernés. Les travaux, financés par la collectivité régionale sous l’égide de notre Régie, avec la participation de l’État et de l’Europe, vont pouvoir débuter dès ce semestre et nous pouvons d’ores et déjà affirmer que notre Région sera équipée à 100% en 2022.



Vincent PAYET

Le Président du Conseil d’Administration de la régie Réunion THD

Le contexte



Reconnue domaine d’activité stratégique dans la LODEOM (Loi pour le Développement Économique des Outre-Mer), la filière numérique est considérée aujourd’hui comme un des principaux relais de croissance de l’économie réunionnaise et une des filières les plus dynamiques.



Créatrice d’emplois, la filière numérique représente :



1,4 MILLIARD € CHIFFRE D’AFFAIRES

(en hausse de 100 M€ par rapport à 2014)



4 600 EMPLOIS DANS LA FILIÈRE

(+ 300 par rapport à 2014)



472 ENTREPRISES

+20% DE CROISSANCE



La révolution numérique est également un enjeu social et sociétal. Dans le cadre de son rôle d’observatoire du numérique, la collectivité régionale a commandité une enquête sur les « Indicateurs sur la diffusion du numérique chez les particuliers » auprès d’un échantillon de 3000 personnes représentatives de la population réunionnaise.



Cette enquête, confiée au cabinet SYNTHESES, a été finalisée fin 2018.



Comme le montrent les indicateurs, grâce notamment aux efforts de la Région Réunion, la Réunion est extrêmement dynamique en termes d’équipement et d’appropriation des outils numériques, et comble progressivement son retard par rapport à la métropole.



84% DES PERSONNES SONT CONNECTÉES À INTERNET

(CONTRE 88 % AU NIVEAU NATIONAL)



68% DES PERSONNES

UTILISENT INTERNET TOUS LES JOURS



71% DES MÉNAGES ONT UNE CONNEXION INTERNET FIXE

(43 % ADSL / 42 % FIBRE OPTIQUE / 5% AUTRES / 10 % NSP)

Face à ces enjeux, la collectivité régionale, en concertation avec ses partenaires, a choisi d’orienter son action autour de 3 priorités stratégiques, permettant de soutenir le développement de l’économie numérique :



1. Le développement des infrastructures THD ;

2. L’amélioration des compétences et la formations aux métiers du numérique ;

3. Le développement des services et des usages et l’accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique.

Afin de répondre à cette première priorité, la collectivité a lancé un plan régional Très Haut Débit (THD), devant permettre l’accès de tous les Réunionnais à une offre en fibre optique (FttH – Fibre to the Home – Fibre optique jusqu’à l’abonné) d’ici 2022. L’objectif étant de ne laisser aucune zone blanche en souffrance sur l’Île et de faire intervenir l’initiative publique sur les territoires où les opérateurs privés ont renoncé à se déployer.



La cohérence de ce projet avec les initiatives privées est assurée à travers le Schéma Directeur Territorial pour l’Aménagement Numérique (SDTAN) adopté en 2016 par la Région Réunion.



Le SDTAN,

Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique fixe la politique, cohérente et exhaustive, d’aménagement numérique du territoire pour un accès à Internet POUR TOUS !



Conformément au SDTAN, l’intervention publique régionale pour le déploiement du THD se concentre sur deux périmètres :



1. Un périmètre ferme avec une action concentrée sur les 6 communes non ciblées par les opérateurs privés : Les Avirons, Salazie, Cilaos, Entre-Deux, Saint-Philippe, Sainte-Rose.

2. Un périmètre conditionnel concernant 17 communes où des annonces ont été émises par les opérateurs privés, mais sur lesquelles les coûts de construction importants laissent présager d’éventuelles défaillances. Les tranches seront affermies en fonction du renoncement des opérateurs ou des constats de carence.



La tranche ferme représente environ 21 800 prises à déployer, avec des travaux spécifiques pour établir les tronçons de collecte vers les cirques de Cilaos et de Salazie.



Une clause d’insertion sociale a été prévue par la Région aux fins de permettre aux personnes éligibles de se former et in fine d’intégrer la filière du déploiement de la Fibre à La Réunion (le titulaire du marché s’engage à faire effectuer au moins 5 % du total de ses heures de production, nécessaires pour la réalisation du marché, par des personnes identifiées par le Service Public de l’Emploi comme étant en difficultés d’insertion professionnelle).



Le déploiement du réseau réunionnais à Très Haut Débit



La Région Réunion a créé en août 2018 la régie Réunion THD afin de porter ce projet ambitieux.



Ses missions : construire et exploiter le réseau d’infrastructures de communications électroniques à très haut débit ainsi que gérer l’ensemble des infrastructures d’aménagement numérique que la Région décide de lui confier.



Composée d’une équipe de 7 personnes, elle dispose des ressources financières et techniques pour respecter ses objectifs et devenir une référence sur le plan national.



La régie Réunion THD s’est vu transférer la maîtrise d’ouvrage du marché public global de performance Conception – Réalisation – Exploitation – Maintenance d’une infrastructure de communications électroniques à Très Haut Débit sur la Région Réunion. Celui-ci a été attribué aux sociétés ORANGE, SOGETREL et CIRCET.



Les travaux commenceront dès le second semestre 2019 sur les 6 communes de la tranche ferme. Les premières commercialisations de ligne seront possibles au 1er trimestre 2020, pour une fin des travaux prévisionnelle programmée en 2022.



L’ensemble du projet nécessite un effort d’investissement de 45,3M€. Le FEDER intervient à hauteur de 19,5M€, l’État 9,8M€ et la Région 16M€.



Au minimum 21 800 prises seront déployées, dont certaines dans des zones très reculées telles que Salazie et Cilaos. Mais aucun réunionnais sera exclu, à terme, du projet porté par la collectivité régionale.



Réunion THD :

c’est La Régie pour le Développement du Très Haut Débit dans les zones délaissées.

