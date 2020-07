La fibre optique arrive à St-Philippe

Le nœud de raccordement optique ou NRO de Saint-Philippe est un local technique d’où partent toutes les fibres optiques qui alimente les habitants en fibre optique.



C’est un maillon essentiel dans un réseau local de fibre optique. Il est indispensable pour le déploiement et l'obtention du très haut débit.



C'est en quelque sorte une gare de triage, le cœur du réseau. C’est dans ce local que les opérateurs installeront les équipements qui permettent de fournir de l’internet à très haut débit.



À l’image d’une première pierre, cette pose marque donc une étape décisive dans le déploiement de la fibre pour tous, notamment à Saint Philippe qui n’en bénéficie pas encore.



A partir de ce NRO, tous les logements de St Philippe, environ 2 500 pourront d’accéder à la fibre optique.



Sur l'ensemble du projet de Réunion THD, plus de 22 000 logements ont déjà été raccordés par la régie.



Une régie qui se veut transparente



Après le discours du maire de Saint-Philippe Olivier Rivière et de Vincent Payet, 3ème Vice-Président de la Région et Président du Conseil d'Administration de La Réunion THD, une autorisation d'occupation des sols a été remise symboliquement avant installation du NRO.



Une fois le Nœud de Raccordement Optique mis en place, des visites de l’équipement ont été organisées avec un temps dédié aux questions-réponses.



Un succès de plus pour La Réunion, qui se classe actuellement au troisième rang des départements les mieux couverts par la fibre optique, et qui continue donc sa progression à travers ce nouveau projet.



"Nous avons conscience de la forte attente de la population sur ce projet. Saint-Philippe sera 100% très haut débit. Certes, c'est un chantier rempli de défi, mais indispensable pour le développement et l'aménagement de nos territoires. Ce projet public impulsé par la Région et mise en Œuvre par Réunion Très Haut Débit (Réunion THD) bénéficie de l'appui financier de l’Europe, l'État, de la Région et le soutien de la commune de Saint-Philippe", a tenu à rappeler Vincent Payet.