Communiqué La fibre déployée à Cilaos : coupure d'électricité à prévoir

Réunion THD continue de déployer la fibre optique sur le territoire réunionnais, notamment au sein du cirque de Cilaos. Dans le cadre de ce chantier, une coupure de courant sera effectuée dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022. Par N.P - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 09:58

Cilaos bientôt entièrement fibrée



Les travaux continuent dans le cirque de Cilaos afin de fournir à tous ses habitants une connexion Internet stable, rapide et fiable. L’arrivée de la fibre est en effet très attendue par la population qui pourra prochainement bénéficier du très haut débit et de tous ses avantages, du télé-enseignement jusqu’à l’e-commerce. Ce déploiement permettra de désenclaver le cirque de Cilaos grâce au digital.



Coupure de nuit pour limiter les désagréments



Une intervention sur le réseau électrique est indispensable pour mener à bien ces travaux. Cependant, afin de limiter la gêne occasionnée, cette coupure du réseau EDF aura lieu dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022, à partir de 22h30 jusqu’à 5h du matin.



Réunion THD et la mairie de Cilaos vous remercient pour votre compréhension et accentuent leurs efforts pour amener le très haut débit au sein de chaque foyer.



Pour une Réunion entièrement fibrée !



Vérifiez votre éligibilité, tous opérateurs confondus, sur Les travaux continuent dans le cirque de Cilaos afin de fournir à tous ses habitants une connexion Internet stable, rapide et fiable. L’arrivée de la fibre est en effet très attendue par la population qui pourra prochainement bénéficier du très haut débit et de tous ses avantages, du télé-enseignement jusqu’à l’e-commerce. Ce déploiement permettra de désenclaver le cirque de Cilaos grâce au digital.Une intervention sur le réseau électrique est indispensable pour mener à bien ces travaux. Cependant, afin de limiter la gêne occasionnée, cette coupure du réseau EDF aura lieu dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022, à partir de 22h30 jusqu’à 5h du matin.Réunion THD et la mairie de Cilaos vous remercient pour votre compréhension et accentuent leurs efforts pour amener le très haut débit au sein de chaque foyer.Pour une Réunion entièrement fibrée !Vérifiez votre éligibilité, tous opérateurs confondus, sur https://reunionthd.re/carte-du-deploiement/