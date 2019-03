La fête des grands-mères célébrée à la Plaine

La commune, via la Direction de la proximité et de la cohésion sociale, et Mouv Ensamb 974 souhaitaient ainsi proposer de l’animation dans ce quartier. Objectif : redynamiser le secteur de la Plaine. Cette ambition se concrétise avec cette fête synonyme de partage, de convivialité et de dynamisme.



Comme vous pourrez le constater sur notre vidéo live diffusée en direct sur la page Facebook de la ville ce dimanche. Regardez et commentez !