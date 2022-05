Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La fête des Mères célébrée à Saint-Paul

Ce samedi 28 mai, les Mamans étaient à l’honneur à Saint-Paul ! Plusieurs animations les attendaient au débarcadère de 9h à 17h avec “Pétal Art” ainsi qu’au centre-ville de Saint-Paul en journée continue. Sur le Front de mer, les fleurs étaient les stars inconditionnelles ! Vous avez pu découvrir des objets d’art, déguster des fleurs comestibles ou encore apprendre à tisser des feuilles de coco. Vous étiez ainsi nombreux à visiter les stands à la recherche du cadeau unique et original.

“Pour Maman”, un concours de composition florale

Cerise sur le gâteau, un concours de la plus belle composition florale a été organisé dans le cadre de la fête des Mères à Saint-Paul. Les oeuvres réalisées ont été notées sur leur esthétique, leur technicité et leur originalité. Le jury, composé de Carole LEVENEUR, déléguée aux affaires agricoles et aux marchés de plein-air, d’Irchad OMARJEE, délégué au commerce et à l’artisanat et d’un administratif du service économique, a eu beaucoup de mal à départager les 33 compositions d’exception en compétition. C’est finalement Ivanna RACINE CÉSAR qui décroche la première place. Elle est suive par Alinsay THOMAS pour la deuxième place et de Housna CADER pour la troisième place. Un grand bravo à tous les participants qui ont excellé dans la confection de leur composition. Ils y ont mis tout leur coeur !

Claude ARENA, le sosie vocal de Mike Brant a fait le show au débarcadère

Et pour clôturer cette journée merveilleuse dédiée à nos mamans, la Ville de Saint-Paul a concocté un moment de nostalgie avec Claude ARENA, le sosie vocal officiel de Mike Brant, dès 19h30 au débarcadère. Les plus grands tubes de la star des années 70 ont fait vibrer le front de mer de Saint-Paul. Une passion du chant que Claude ARENA a su transmettre à son public ! Un concert chargé d’émotions, un saut dans le passé que le public n’est pas prêt d’oublier.

