La fête de la Science du 9 au 17 novembre

A La Réunion, la 28e édition de la Fête de la Science se tient du 9 au 17 novembre 2019. Cette année, pour étayer la réflexion nationale, la thématique forte au niveau local, s’oriente vers "La science, au service de l’avenir", avec 3 axes majeurs : la protection de l’environnement, la sensibilisation aux risques naturels à La Réunion, les sciences pour tous.



Parallèlement, d’autres thèmes sont abordés pour évoquer tous les domaines scientifiques : les biotechnologies du futur, la biodiversité, la santé, les technologies de l’intelligence artificielle, les sciences de l’univers, les métiers de la Recherche scientifique...



Les objectifs: une science vivante, captivante, ludique. L'enjeu est aussi de sensibiliser le grand public à la science, de mettre la science à la portée de tous, de favoriser le partage des savoirs entre les chercheurs et les citoyens, de susciter des vocations scientifiques chez les jeunes en stimulant leur intérêt pour la science, valoriser le travail de la communauté scientifique et d'échanger et partager des savoirs.



De nombreux scientifiques partagent avec le public leur enthousiasme pour les sciences et techniques à travers de multiples expériences.



Des villages des sciences répartis sur toute l’île : toutes les sciences, partout, pour tous!



Sur toute l’île, de nombreuses actions à destination des publics, notamment les jeunes, vont réunir les intervenants sur plusieurs sites, villages ou structures.