Communiqué La fête de la Forêt à Dos d'Âne c'est ce samedi 7 et dimanche 8 Mai !

Communiqué de la Ville de la Possession : Par N.P - Publié le Mercredi 4 Mai 2022 à 09:26

La ville de La Possession célèbre le samedi 7 et le dimanche 8 Mai la Fête de la Forêt, Terroir et traditions à Dos d'Âne aux alentours de l'aire de pique-nique Elysé ASSANI : au programme village artisanal, ateliers découverte et culturels, et concerts avec Wizdom, Morgan, Clara, Ban Makwalé et bien plus encore pour animer votre weekend ! Samedi 7 mai 2022 13h30 : Ouverture de la manifestation Place de l’aire de pique-nique de Dos d’Âne (rue du Père Lucien Courteaud)

À partir de 13h30 : Les Z’artisanales de l’Ouest (marché artisanal et produits du terroir)

14h à 17h : Ateliers de création

Initiez-vous aux pratiques artisanales traditionnelles

Places limitées - inscription sur place

14h à 16h : Concours « Karaoké » / Inscription sur place

16h30 : All Stars de La Possession

À partir de 17h : Plateau musical avec Morgan, Clara, Aïssya et Jean-Roland Miquel



Dimanche 8 mai 2022



Aire de pique-nique - de 10h à 20h



9h30 et 10h30 : Lecture de paysage à Cap Noir avec le Parc National : Observation depuis la nouvelle aire aménagée à proximité du parking de Cap Noir



À partir de 10h : Les Z’artisanales de l’Ouest (marché artisanal et produits du terroir)



10h à 14h : Balade à vélo électrique, inscription sur place



10h à 12h : Balade guidée dans les sentiers historiques de Dos d’Âne



>> sur réservation au 0692 46 42 47

10h à 12h /14h à 17h : Ateliers de création : Initiez-vous aux pratiques artisanales traditionnelles

Places limitées - inscription sur place



16h30 : All Stars de La Possession





À partir de 17h : Plateau musical en live :



17h : BAN MAKWALÉ



17h30 : WIZDOM