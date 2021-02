Rubrique sponsorisée La ferme préférée des français 2021 : Le labyrinthe en champ thé représente La Réunion et les Outre-mer !

Par Département de La Réunion - Publié le Mercredi 3 Février 2021 à 10:09 | Lu 289 fois

Jusqu'au 12 février, votez pour votre ferme préférée



La production de thé bio de Johny et Emmanuelle, située à Grand Coude (Saint-Joseph) fait partie des 14 exploitations sélectionnées dans le cadre de cette émission de France 3 TV qui a pour objectif de mettre en avant le monde agricole ainsi que les spécificités régionales, culturelles et historiques.



S’ils travaillent dans le monde agricole depuis de nombreuses années, Johny et Emmanuelle ne sont pourtant pas agriculteurs lorsqu’ils créent la ferme du labyrinthe en champ thé à Grand Coude en 2005. Amoureux de leurs terres et de leur village, c’est pour le valoriser et partager avec le public ce patrimoine réunionnais longtemps oublié qu’ils ont décidé de reprendre d’anciennes terres d’une plantation abandonnée : le thé réunionnais, jadis classé parmi les 3 meilleurs au monde.





Retrouvez leur portrait en vidéo en cliquant ici





Le palmarès sera dévoilé dans l’émission « Le ferme préférée des Français » présentée par Stéphane Bern, diffusée prochainement sur France 3.



Après Hell-Bourg, sélectionné parmi les villages préférés des français, et Saint-Pierre désigné 3è plus beau marché de France en 2018, le patrimoine réunionnais est une fois de plus à l'honneur !



