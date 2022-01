Sport Réunion La fédé fait marche arrière suite au lobbying du basket péi et des politiques

Revirement de situation. La mobilisation du monde du basket a porté ses fruits. Les clubs de basket domiens réintègrent le tableau de la Coupe de France dont ils ont été exclus pendant 48 heures. Par LG - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 15:35





C’est par ce message que le député de La Réunion annonce la bonne nouvelle aux quatre clubs d’Outre-mer victimes d’une décision incompréhensible. Basketball : Pas de coupe de France pour les Ultramarins



Dès hier, cette décision "discriminatoire" avait été critiquée par les amoureux de la balle orange. Dans un communiqué, le président de la Ligue de basket de La Réunion marquait tout son étonnement.



Cette mobilisation a rapidement payé et le relais politique du député de la 1ère circonscription a permis, ce jeudi, de réparer cette injustice.



Pour mémoire, la Fédération française de basket avait décidé que toutes les équipes d'outre-mer soient exclues du trophée Coupe de France. Une mesure prise "au regard des risques sanitaires liés à la pandémie sur les territoires d'outre-mer et sur le territoire métropolitain en accord avec les autorités gouvernementales".



Parallèlement à l’initiative du député, le président de la LRB Johan Guillou, a également obtenu du président de la Commission Fédérale 5x5, la garantie de cette réintégration.



"Vous nous avez confirmé avoir pris toutes les précautions liées au contexte sanitaire afin que ce voyage se déroule au mieux et dans des conditions de sécurité optimales. Fort de toutes ces informations et de votre volonté de jouer cette compétition, nous avons décidé d'accepter votre participation et de maintenir les rencontres prévues initialement si vous le souhaitez", lui a indiqué Alain Salmon de la FFB.



A La Réunion, c’est l’équipe de la Tamponnaise Basket-ball qui voyait sa participation compromise. Elle pourra donc bien disputer son match de 16èmes de finale le 22 janvier en métropole contre l’ASA Sceaux, une équipe de Nationale 1.

