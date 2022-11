Courrier des lecteurs La fausse légende de la Roche Merveilleuse

Par Jean Thevenet - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 14:35





Et c'est ainsi qu'on se retrouva en un rien de temps ici avec la densité de population du Japon... Ha, donc ça marche sûrement bien, on essaie?



Ça les amuse les touristes, j'en vois même qui se frottent le ventre!



Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a changé carrément le pourquoi d'un merveilleux pourtant juste là, à percevoir directement sur-place sans autre explication, remplacé par un truc complètement faux et qui n'y correspond en RIEN.



"Merveilleuse" désignait la situation de cette roche et la vue qu'elle offre.



Alors on veut en rajouter, on vous pollue l'esprit d'une explication fausse, une LÉGENDE FACTICE et comme on est censé lire ce panneau avant d'arriver en haut du belvédère, on sait (on croit savoir, mais c'est faux!!!) pourquoi la roche est merveilleuse au moment d'apprécier la vue.



Cette légende a été purement et simplement inventée lors de la réfection de juin 2015 pour ce belvédère... SI SI, INVENTÉE, pour les touristes!!!



Preuve à l'appui:





Si vous êtes de l'île, vous avez du trouver cette légende curieuse, "jamais entendu parler de ça", on se moque un peu non c'est quoi cette histoire?!



Mais peu à peu, elle se distille comme une légende qui a existé et contamine l'inconscient collectif car avec le temps et à force de voir cette pancarte(7 ans déjà) on oublie cette opération de promotion touristique claironnée joyeusement dans une revue de la mairie, et cela était bien le but de l'opération "créer une légende", à l'occasion de la réfection de cet endroit qui a par ailleurs a entraîné (excès de parking trop de voitures, aire de retournement de bus squattée comme un parking de trop encore en plus) une surfréquentation dommageable à l'esprit de ce lieu..



Cette fausse légende détourne du ressenti direct et occulte la perception spontanée des lieux, ce qui n'était peut être même pas réellement pensé dans la conception de cette "communication" mais plutôt un symptôme de la non perception du paysage qu'on NE PERÇOIT plus que sous son seul aspect visuel.



Car le paysage, pour être merveilleux n'est pas que visuel, c'est aussi l'AMBIANCE qui se dégagent des lieux.



Pourtant, c'est beau?!



Pensez donc la prochaine fois à bien regarder la vue et au lieu de jacasser comme des oies en vous amusant de cette légende, car elle est fausse et on vous a fait gober encore un coup un grand "n'importe quoi", REGARDEZ le paysage, et ÉCOUTEZ LA NATURE qui y vit encore un peu... Elle aussi à son mot à dire.



"La magie des lieux" n'étant plus perçu à Cilaos, et un partout, hélas, trouver une autre explication à un nom évident était un coup bien essayé pour distraire un peu au lieu de VOIR vraiment. Mais il semble fort, que c'était joué sans même faire exprès!



Don't look up!



N'y a t-il pas en effet comme un "problème" qui vous passe au dessus de la tête?!

